Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 735 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.125.000.000
|1,68
|Ford Otosan
|59.584.518.000
|9,85
|Koç Holding
|48.055.268.048
|1,04
|SASA Polyester
|40.499.200.000
|13,52
|Bim Mağazalar
|40.014.480.000
|5,58
|ASELSAN
|34.336.800.000
|1,80
|Turkcell
|33.044.000.000
|1,52
|Garanti Bankası
|30.786.000.000
|0,48
|Akbank
|25.792.000.000
|0,41
|Şişe Cam
|23.678.644.654
|0,99
|Arçelik
|22.907.186.150
|1,61
|Türk Telekom
|22.890.000.000
|1,90
|Tüpraş
|22.637.895.680
|1,98
|İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,33
|Coca Cola İçecek
|20.578.596.264
|2,69
|Gübre Fabrikaları
|20.457.500.000
|18,94
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.823.278.209
|0,35
|Koza Altın
|17.735.750.000
|2,16
|Türk Hava Yolları
|17.512.200.000
|0,37
|Petkim
|17.436.672.000
|2,30
Kaynak: AA
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