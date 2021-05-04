Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 735 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 69.125.000.000 1,68 Ford Otosan 59.584.518.000 9,85 Koç Holding 48.055.268.048 1,04 SASA Polyester 40.499.200.000 13,52 Bim Mağazalar 40.014.480.000 5,58 ASELSAN 34.336.800.000 1,80 Turkcell 33.044.000.000 1,52 Garanti Bankası 30.786.000.000 0,48 Akbank 25.792.000.000 0,41 Şişe Cam 23.678.644.654 0,99 Arçelik 22.907.186.150 1,61 Türk Telekom 22.890.000.000 1,90 Tüpraş 22.637.895.680 1,98 İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,33 Coca Cola İçecek 20.578.596.264 2,69 Gübre Fabrikaları 20.457.500.000 18,94 Yapı ve Kredi Bankası 17.823.278.209 0,35 Koza Altın 17.735.750.000 2,16 Türk Hava Yolları 17.512.200.000 0,37 Petkim 17.436.672.000 2,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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