Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 724 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.775.000.000
|1,68
|Ford Otosan
|59.268.699.000
|9,80
|Koç Holding
|47.218.421.691
|1,02
|Sasa Polyester
|40.073.600.000
|13,38
|Bim Mağazalar
|39.285.840.000
|5,47
|Aselsan
|33.994.800.000
|1,78
|Turkcell
|32.560.000.000
|1,50
|Garanti Bankası
|30.534.000.000
|0,48
|Akbank
|25.688.000.000
|0,41
|Şişe Cam
|23.402.955.389
|0,98
|Türk Telekom
|23.170.000.000
|1,92
|Arçelik
|22.839.613.329
|1,60
|Tüpraş
|22.575.290.880
|1,97
|İş Bankası (C)
|22.229.851.800
|0,33
|Coca Cola İçecek
|20.591.314.803
|2,69
|Gübre Fabrik.
|20.140.200.000
|18,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.654.337.184
|0,35
|Koza Altın
|17.537.500.000
|2,13
|Petkim
|17.436.672.000
|2,30
|Türk Hava Yolları
|17.415.600.000
|0,36
Kaynak: AA
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