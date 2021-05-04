Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 724 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 68.775.000.000 1,68 Ford Otosan 59.268.699.000 9,80 Koç Holding 47.218.421.691 1,02 Sasa Polyester 40.073.600.000 13,38 Bim Mağazalar 39.285.840.000 5,47 Aselsan 33.994.800.000 1,78 Turkcell 32.560.000.000 1,50 Garanti Bankası 30.534.000.000 0,48 Akbank 25.688.000.000 0,41 Şişe Cam 23.402.955.389 0,98 Türk Telekom 23.170.000.000 1,92 Arçelik 22.839.613.329 1,60 Tüpraş 22.575.290.880 1,97 İş Bankası (C) 22.229.851.800 0,33 Coca Cola İçecek 20.591.314.803 2,69 Gübre Fabrik. 20.140.200.000 18,64 Yapı ve Kredi Bank. 17.654.337.184 0,35 Koza Altın 17.537.500.000 2,13 Petkim 17.436.672.000 2,30 Türk Hava Yolları 17.415.600.000 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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