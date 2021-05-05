Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 726 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.585.000.000 1,65 Ford Otosan 62.251.434.000 10,29 Koç Holding 47.370.575.574 1,02 SASA Polyester 39.737.600.000 13,26 Bim Mağazalar 39.164.400.000 5,46 ASELSAN 33.835.200.000 1,77 Turkcell 32.582.000.000 1,50 Garanti Bankası 30.408.000.000 0,48 Akbank 25.584.000.000 0,41 Türk Telekom 23.520.000.000 1,95 Şişe Cam 23.494.851.811 0,99 Tüpraş 22.788.147.200 1,99 Arçelik 22.704.467.688 1,59 İş Bankası (C) 22.184.852.100 0,33 Coca Cola İçecek 21.176.367.602 2,47 Gübre Fabrikaları 20.240.400.000 18,74 Koza Altın 17.918.750.000 2,18 Yapı ve Kredi Bankası 17.569.866.671 0,35 Petkim 17.385.984.000 2,29 Türk Hava Yolları 17.332.800.000 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını düşünen koca, eşine tahsis edilen makam aracını delil gösterdi

Karantinadan birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla kaçmaya çalışınca canından oldu

Devlet Bahçeli'nin yardımcısı, sunucu Ebru Baki'yi hedef almıştı! Habertürk'ten MHP'ye yanıt gecikmedi

Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu

Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi