Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 721 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.585.000.000 1,65 Ford Otosan 62.251.434.000 10,29 Koç Holding 47.370.575.574 1,02 SASA Polyester 39.737.600.000 13,26 Bim Mağazalar 39.164.400.000 5,46 ASELSAN 33.835.200.000 1,77 Turkcell 32.582.000.000 1,50 Garanti Bankası 30.408.000.000 0,48 Akbank 25.584.000.000 0,41 Türk Telekom 23.520.000.000 1,95 Şişe Cam 23.494.851.811 0,99 Tüpraş 22.788.147.200 1,99 Arçelik 22.704.467.688 1,59 İş Bankası (C) 22.184.852.100 0,33 Coca Cola İçecek 21.176.367.602 2,47 Gübre Fabrikaları 20.240.400.000 18,74 Koza Altın 17.918.750.000 2,18 Yapı ve Kredi Bankası 17.569.866.671 0,35 Petkim 17.385.984.000 2,29 Türk Hava Yolları 17.332.800.000 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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