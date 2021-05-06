Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 706 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.565.000.000
|1,67
|Ford Otosan
|62.111.070.000
|10,27
|Koç Holding
|47.193.062.711
|1,02
|Bim Mağazalar
|39.650.160.000
|5,53
|SASA Polyester
|39.177.600.000
|13,08
|ASELSAN
|33.835.200.000
|1,77
|Turkcell
|32.472.000.000
|1,49
|Garanti Bankası
|30.828.000.000
|0,48
|Akbank
|25.844.000.000
|0,41
|Şişe Cam
|23.525.483.951
|0,99
|Türk Telekom
|23.520.000.000
|2,08
|Tüpraş
|23.038.566.400
|2,19
|İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,33
|Arçelik
|22.136.855.996
|1,55
|Coca Cola İçecek
|20.998.308.054
|2,45
|Gübre Fabrikaları
|20.123.500.000
|18,63
|Koza Altın
|18.056.000.000
|2,20
|Türk Hava Yolları
|17.746.800.000
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.654.337.184
|0,35
|Petkim
|17.360.640.000
|2,29
Kaynak: AA
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