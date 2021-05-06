Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 706 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 68.565.000.000 1,67 Ford Otosan 62.111.070.000 10,27 Koç Holding 47.193.062.711 1,02 Bim Mağazalar 39.650.160.000 5,53 SASA Polyester 39.177.600.000 13,08 ASELSAN 33.835.200.000 1,77 Turkcell 32.472.000.000 1,49 Garanti Bankası 30.828.000.000 0,48 Akbank 25.844.000.000 0,41 Şişe Cam 23.525.483.951 0,99 Türk Telekom 23.520.000.000 2,08 Tüpraş 23.038.566.400 2,19 İş Bankası (C) 22.319.851.200 0,33 Arçelik 22.136.855.996 1,55 Coca Cola İçecek 20.998.308.054 2,45 Gübre Fabrikaları 20.123.500.000 18,63 Koza Altın 18.056.000.000 2,20 Türk Hava Yolları 17.746.800.000 0,37 Yapı ve Kredi Bankası 17.654.337.184 0,35 Petkim 17.360.640.000 2,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı

Ünlü yorumcu Karakullukçu'dan Başkan Cengiz'e sert sözler: Vıcık vıcık koltuk sevdalısı, tarihin en kötü başkanı

Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu

Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor

Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu

Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi

Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti

Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim