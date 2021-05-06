Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 770 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 69.300.000.000 1,69 Ford Otosan 61.935.615.000 10,24 Koç Holding 47.395.934.555 0,95 Bim Mağazalar 40.135.920.000 5,59 SASA Polyester 39.088.000.000 13,05 ASELSAN 33.698.400.000 1,76 Turkcell 32.494.000.000 1,50 Garanti Bankası 31.038.000.000 0,49 Akbank 26.000.000.000 0,41 Türk Telekom 23.485.000.000 2,08 Şişe Cam 23.311.058.967 0,98 Tüpraş 22.963.440.640 2,18 İş Bankası (C) 22.319.851.200 0,33 Arçelik 22.136.855.996 1,55 Coca Cola İçecek 21.023.745.132 2,45 Gübre Fabrikaları 20.040.000.000 18,55 Koza Altın 18.681.250.000 2,27 Türk Hava Yolları 17.843.400.000 0,37 Yapı ve Kredi Bankası 17.569.866.671 0,35 Petkim 17.487.360.000 2,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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