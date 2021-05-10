Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 752 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|70.770.000.000
|1,73
|Ford Otosan
|63.269.073.000
|10,46
|Koç Holding
|48.410.293.775
|0,97
|Bim Mağazalar
|39.984.120.000
|5,97
|SASA Polyester
|39.132.800.000
|13,06
|ASELSAN
|34.496.400.000
|1,80
|Turkcell
|33.550.000.000
|1,54
|Garanti Bankası
|32.340.000.000
|0,51
|Akbank
|26.676.000.000
|0,42
|Tüpraş
|24.390.830.080
|2,32
|Türk Telekom
|24.080.000.000
|2,13
|Şişe Cam
|23.678.644.654
|0,99
|İş Bankası (C)
|22.814.847.900
|0,34
|Arçelik
|22.461.205.534
|1,58
|Gübre Fabrikaları
|21.125.500.000
|19,56
|Coca Cola İçecek
|21.049.182.211
|2,45
|Koza Altın
|19.977.500.000
|2,43
|Türk Hava Yolları
|18.243.600.000
|0,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,36
|Sabancı Holding
|17.812.726.318
|0,46
Kaynak: AA
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