Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 743 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|71.820.000.000
|1,75
|Ford Otosan
|62.181.252.000
|10,28
|Koç Holding
|48.486.370.716
|0,97
|Bim Mağazalar
|39.559.080.000
|5,91
|SASA Polyester
|38.617.600.000
|12,89
|ASELSAN
|34.131.600.000
|1,78
|Turkcell
|33.594.000.000
|1,55
|Garanti Bankası
|32.424.000.000
|0,51
|Akbank
|26.468.000.000
|0,42
|Tüpraş
|23.864.949.760
|2,27
|Türk Telekom
|23.800.000.000
|2,11
|Şişe Cam
|23.433.587.530
|0,98
|İş Bankası (C)
|22.769.848.200
|0,34
|Arçelik
|22.204.428.816
|1,56
|Coca Cola İçecek
|21.392.582.766
|2,49
|Gübre Fabrikaları
|20.908.400.000
|19,36
|Koza Altın
|19.809.750.000
|2,41
|Türk Hava Yolları
|18.478.200.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,35
|Sabancı Holding
|17.629.089.964
|0,46
Kaynak: AA
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