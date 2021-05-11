Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 728 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|70.350.000.000
|1,71
|Ford Otosan
|62.707.617.000
|10,37
|Koç Holding
|48.663.883.580
|0,98
|Bim Mağazalar
|39.407.280.000
|5,89
|SASA Polyester
|38.438.400.000
|12,83
|ASELSAN
|34.017.600.000
|1,78
|Turkcell
|33.484.000.000
|1,54
|Garanti Bankası
|32.256.000.000
|0,51
|Akbank
|26.208.000.000
|0,42
|Tüpraş
|23.977.638.400
|2,28
|Türk Telekom
|23.590.000.000
|2,09
|Şişe Cam
|23.464.219.670
|0,98
|İş Bankası (C)
|22.679.848.800
|0,34
|Arçelik
|22.096.312.304
|1,55
|Coca Cola İçecek
|21.392.582.766
|2,49
|Gübre Fabrikaları
|20.591.100.000
|19,06
|Koza Altın
|19.413.250.000
|2,36
|Türk Hava Yolları
|18.423.000.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,35
|Sabancı Holding
|17.608.685.925
|0,46
Kaynak: AA
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