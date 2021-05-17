Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 737 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.970.000.000 1,66 Ford Otosan 62.146.161.000 10,27 Koç Holding 48.866.755.424 0,98 Bim Mağazalar 39.801.960.000 5,95 SASA Polyester 38.617.600.000 12,89 ASELSAN 34.245.600.000 1,79 Turkcell 33.968.000.000 1,56 Garanti Bankası 33.012.000.000 0,52 Akbank 26.468.000.000 0,42 Tüpraş 25.092.003.840 2,39 Şişe Cam 23.954.333.919 1,01 Türk Telekom 23.870.000.000 2,11 İş Bankası (C) 22.814.847.900 0,34 Arçelik 21.744.933.637 1,53 Gübre Fabrikaları 20.941.800.000 19,39 Coca Cola İçecek 20.934.715.359 2,44 Koza Altın 19.565.750.000 2,38 Türk Hava Yolları 18.519.600.000 0,39 Yapı ve Kredi Bankası 17.992.219.235 0,35 Sabancı Holding 17.139.393.020 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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