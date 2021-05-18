Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 761 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.725.000.000
|1,65
|Ford Otosan
|63.023.436.000
|10,42
|Koç Holding
|49.094.986.248
|0,99
|Bim Mağazalar
|39.862.680.000
|5,96
|SASA Polyester
|38.124.800.000
|12,72
|ASELSAN
|34.519.200.000
|1,80
|Turkcell
|34.276.000.000
|1,58
|Garanti Bankası
|33.936.000.000
|0,53
|Akbank
|27.040.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.442.590.720
|2,42
|Şişe Cam
|24.689.505.293
|1,04
|Türk Telekom
|24.605.000.000
|2,18
|İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,35
|Arçelik
|22.015.224.919
|1,54
|Coca Cola İçecek
|20.947.433.898
|2,44
|Gübre Fabrikaları
|20.891.700.000
|19,34
|Koza Altın
|19.977.500.000
|2,43
|Türk Hava Yolları
|18.423.000.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,36
|Sabancı Holding
|17.200.605.138
|0,45
Kaynak: AA
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