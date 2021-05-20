Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 745 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 64.995.000.000 1,58 Ford Otosan 61.233.795.000 10,12 Koç Holding 48.410.293.775 0,97 Bim Mağazalar 38.253.600.000 5,72 SASA Polyester 37.363.200.000 12,47 Garanti Bankası 34.566.000.000 0,54 ASELSAN 34.314.000.000 1,79 Turkcell 34.298.000.000 1,58 Akbank 27.560.000.000 0,44 Tüpraş 25.092.003.840 2,39 Şişe Cam 24.720.137.433 1,04 Türk Telekom 24.150.000.000 2,14 İş Bankası (C) 23.309.844.600 0,35 Arçelik 22.096.312.304 1,55 Coca Cola İçecek 21.354.427.149 2,49 Gübre Fabrikaları 20.941.800.000 19,39 Koza Altın 19.825.000.000 2,41 Türk Hava Yolları 18.740.400.000 0,39 Yapı ve Kredi Bankası 18.499.042.312 0,36 Sabancı Holding 17.098.584.942 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü

Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı

Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı

Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi

6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi