Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 748 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.485.000.000
|1,60
|Ford Otosan
|60.426.702.000
|9,99
|Koç Holding
|48.562.447.658
|0,98
|Bim Mağazalar
|38.192.880.000
|5,71
|SASA Polyester
|38.012.800.000
|12,69
|ASELSAN
|34.542.000.000
|1,81
|Turkcell
|34.298.000.000
|1,58
|Garanti Bankası
|34.272.000.000
|0,54
|Akbank
|27.248.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.768.135.680
|2,45
|Şişe Cam
|24.536.344.590
|1,03
|Türk Telekom
|24.010.000.000
|2,13
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,35
|Arçelik
|21.893.593.842
|1,54
|Coca Cola İçecek
|21.023.745.132
|2,45
|Gübre Fabrikaları
|20.875.000.000
|19,32
|Koza Altın
|19.581.000.000
|2,38
|Türk Hava Yolları
|18.616.200.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,36
|Sabancı Holding
|17.404.645.531
|0,45
Kaynak: AA
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