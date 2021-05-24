Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 741 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 65.800.000.000 1,60 Ford Otosan 59.724.882.000 9,87 Koç Holding 48.080.627.028 0,97 Bim Mağazalar 37.676.760.000 5,63 SASA Polyester 37.385.600.000 12,48 ASELSAN 35.294.400.000 1,85 Turkcell 34.386.000.000 1,58 Garanti Bankası 33.894.000.000 0,53 Akbank 26.988.000.000 0,43 Tüpraş 25.567.800.320 2,43 Şişe Cam 24.566.976.730 1,03 Türk Telekom 23.905.000.000 2,12 İş Bankası (C) 22.994.846.700 0,35 Arçelik 21.866.564.714 1,53 Gübre Fabrikaları 21.526.300.000 19,93 Coca Cola İçecek 21.061.900.750 2,45 Koza Altın 19.626.750.000 2,39 Türk Hava Yolları 18.657.600.000 0,39 Yapı ve Kredi Bankası 18.245.630.773 0,36 Sabancı Holding 17.323.029.374 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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