Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 725 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.325.000.000 1,62 Ford Otosan 60.707.430.000 10,04 Koç Holding 48.461.011.736 0,97 Bim Mağazalar 37.950.000.000 5,67 SASA Polyester 37.587.200.000 12,55 ASELSAN 34.861.200.000 1,82 Turkcell 34.386.000.000 1,58 Garanti Bankası 34.356.000.000 0,54 Akbank 27.508.000.000 0,44 Tüpraş 25.768.135.680 2,45 Şişe Cam 24.566.976.730 1,03 Türk Telekom 24.045.000.000 2,13 İş Bankası (C) 23.264.844.900 0,35 Arçelik 22.474.720.098 1,58 Gübre Fabrikaları 21.292.500.000 19,71 Coca Cola İçecek 20.769.374.350 2,42 Koza Altın 19.657.250.000 2,39 Türk Hava Yolları 18.657.600.000 0,39 Yapı ve Kredi Bankası 18.414.571.799 0,36 Sabancı Holding 17.506.665.728 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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