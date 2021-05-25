Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 725 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.325.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|60.707.430.000
|10,04
|Koç Holding
|48.461.011.736
|0,97
|Bim Mağazalar
|37.950.000.000
|5,67
|SASA Polyester
|37.587.200.000
|12,55
|ASELSAN
|34.861.200.000
|1,82
|Turkcell
|34.386.000.000
|1,58
|Garanti Bankası
|34.356.000.000
|0,54
|Akbank
|27.508.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.768.135.680
|2,45
|Şişe Cam
|24.566.976.730
|1,03
|Türk Telekom
|24.045.000.000
|2,13
|İş Bankası (C)
|23.264.844.900
|0,35
|Arçelik
|22.474.720.098
|1,58
|Gübre Fabrikaları
|21.292.500.000
|19,71
|Coca Cola İçecek
|20.769.374.350
|2,42
|Koza Altın
|19.657.250.000
|2,39
|Türk Hava Yolları
|18.657.600.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,36
|Sabancı Holding
|17.506.665.728
|0,45
Kaynak: AA
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