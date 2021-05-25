Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 671 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 64.680.000.000 1,58 Ford Otosan 58.145.787.000 9,61 Koç Holding 46.584.447.179 0,94 Bim Mağazalar 37.251.720.000 5,57 SASA Polyester 36.064.000.000 12,04 Turkcell 33.990.000.000 1,56 ASELSAN 33.561.600.000 1,75 Garanti Bankası 32.760.000.000 0,51 Akbank 26.520.000.000 0,42 Tüpraş 24.766.458.880 2,36 Şişe Cam 23.984.966.060 1,01 Türk Telekom 23.275.000.000 2,06 İş Bankası (C) 22.589.849.400 0,34 Arçelik 21.461.127.791 1,51 Gübre Fabrikaları 20.390.700.000 18,88 Coca Cola İçecek 20.387.818.177 2,38 Koza Altın 18.681.250.000 2,27 Yapı ve Kredi Bankası 17.907.748.722 0,35 Türk Hava Yolları 17.802.000.000 0,37 Sabancı Holding 16.935.352.627 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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