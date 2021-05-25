Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 671 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.680.000.000
|1,58
|Ford Otosan
|58.145.787.000
|9,61
|Koç Holding
|46.584.447.179
|0,94
|Bim Mağazalar
|37.251.720.000
|5,57
|SASA Polyester
|36.064.000.000
|12,04
|Turkcell
|33.990.000.000
|1,56
|ASELSAN
|33.561.600.000
|1,75
|Garanti Bankası
|32.760.000.000
|0,51
|Akbank
|26.520.000.000
|0,42
|Tüpraş
|24.766.458.880
|2,36
|Şişe Cam
|23.984.966.060
|1,01
|Türk Telekom
|23.275.000.000
|2,06
|İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,34
|Arçelik
|21.461.127.791
|1,51
|Gübre Fabrikaları
|20.390.700.000
|18,88
|Coca Cola İçecek
|20.387.818.177
|2,38
|Koza Altın
|18.681.250.000
|2,27
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,35
|Türk Hava Yolları
|17.802.000.000
|0,37
|Sabancı Holding
|16.935.352.627
|0,44
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi