Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 690 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.780.000.000 1,63 Ford Otosan 59.198.517.000 9,79 Koç Holding 47.345.216.594 0,95 Bim Mağazalar 37.494.600.000 5,60 SASA Polyester 36.848.000.000 12,30 Turkcell 34.914.000.000 1,61 ASELSAN 34.291.200.000 1,79 Garanti Bankası 34.146.000.000 0,54 Akbank 27.196.000.000 0,43 Tüpraş 24.841.584.640 2,36 Şişe Cam 24.352.551.747 1,02 Türk Telekom 23.870.000.000 2,11 İş Bankası (C) 23.219.845.200 0,35 Arçelik 21.717.904.509 1,52 Gübre Fabrikaları 20.891.700.000 19,34 Coca Cola İçecek 20.311.506.943 2,37 Koza Altın 19.138.750.000 2,33 Yapı ve Kredi Bankası 18.330.101.286 0,36 Türk Hava Yolları 18.009.000.000 0,38 Sabancı Holding 17.282.221.296 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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