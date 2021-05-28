Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 672 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.605.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|60.567.066.000
|10,01
|Koç Holding
|46.685.883.101
|0,94
|Bim Mağazalar
|38.041.080.000
|5,68
|SASA Polyester
|35.347.200.000
|11,80
|Turkcell
|34.716.000.000
|1,60
|ASELSAN
|34.063.200.000
|1,78
|Garanti Bankası
|33.474.000.000
|0,53
|Akbank
|26.884.000.000
|0,43
|Tüpraş
|24.328.225.280
|2,31
|Şişe Cam
|24.291.287.465
|1,02
|Türk Telekom
|23.730.000.000
|2,10
|İş Bankası (C)
|22.814.847.900
|0,34
|Arçelik
|21.366.525.842
|1,50
|Gübre Fabrikaları
|20.724.700.000
|19,19
|Coca Cola İçecek
|19.739.172.683
|2,30
|Koza Altın
|18.452.500.000
|2,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,36
|Türk Hava Yolları
|17.802.000.000
|0,37
|Sabancı Holding
|17.241.413.217
|0,45
Kaynak: AA
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