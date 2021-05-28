Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 672 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.605.000.000 1,62 Ford Otosan 60.567.066.000 10,01 Koç Holding 46.685.883.101 0,94 Bim Mağazalar 38.041.080.000 5,68 SASA Polyester 35.347.200.000 11,80 Turkcell 34.716.000.000 1,60 ASELSAN 34.063.200.000 1,78 Garanti Bankası 33.474.000.000 0,53 Akbank 26.884.000.000 0,43 Tüpraş 24.328.225.280 2,31 Şişe Cam 24.291.287.465 1,02 Türk Telekom 23.730.000.000 2,10 İş Bankası (C) 22.814.847.900 0,34 Arçelik 21.366.525.842 1,50 Gübre Fabrikaları 20.724.700.000 19,19 Coca Cola İçecek 19.739.172.683 2,30 Koza Altın 18.452.500.000 2,24 Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,36 Türk Hava Yolları 17.802.000.000 0,37 Sabancı Holding 17.241.413.217 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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