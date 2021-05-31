Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 670 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.830.000.000 1,65 Ford Otosan 59.759.973.000 9,88 Koç Holding 47.142.344.750 0,95 Bim Mağazalar 38.496.480.000 5,75 Turkcell 34.716.000.000 1,60 SASA Polyester 34.608.000.000 11,55 Aselsan 34.040.400.000 1,78 Garanti Bankası 33.348.000.000 0,52 Akbank 26.936.000.000 0,43 Tüpraş 24.503.518.720 2,33 Türk Telekom 24.150.000.000 2,14 Şişe Cam 23.678.644.654 0,99 İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,34 Arçelik 21.461.127.791 1,51 Gübre Fabrikaları 20.674.600.000 15,33 Coca Cola İçecek 19.879.076.613 2,32 Türk Hava Yolları 18.298.800.000 0,38 Koza Altın 18.223.750.000 2,22 Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,36 Sabancı Holding 17.771.918.239 0,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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