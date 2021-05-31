Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 671 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.305.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|61.023.249.000
|10,09
|Koç Holding
|47.116.985.769
|0,95
|Bim Mağazalar
|38.830.440.000
|5,80
|Turkcell
|34.848.000.000
|1,60
|SASA Polyester
|34.518.400.000
|11,52
|ASELSAN
|33.972.000.000
|1,78
|Garanti Bankası
|33.558.000.000
|0,53
|Akbank
|27.040.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|24.430.000.000
|2,16
|Tüpraş
|24.378.309.120
|2,32
|Şişe Cam
|23.739.908.935
|1,00
|İş Bankası (C)
|22.904.847.300
|0,34
|Arçelik
|21.353.011.278
|1,50
|Gübre Fabrikaları
|20.524.300.000
|15,22
|Coca Cola İçecek
|20.197.040.091
|2,35
|Türk Hava Yolları
|18.381.600.000
|0,38
|Koza Altın
|18.239.000.000
|2,22
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,36
|Sabancı Holding
|18.077.978.829
|0,47
Kaynak: AA
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