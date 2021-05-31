Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 671 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.305.000.000 1,64 Ford Otosan 61.023.249.000 10,09 Koç Holding 47.116.985.769 0,95 Bim Mağazalar 38.830.440.000 5,80 Turkcell 34.848.000.000 1,60 SASA Polyester 34.518.400.000 11,52 ASELSAN 33.972.000.000 1,78 Garanti Bankası 33.558.000.000 0,53 Akbank 27.040.000.000 0,43 Türk Telekom 24.430.000.000 2,16 Tüpraş 24.378.309.120 2,32 Şişe Cam 23.739.908.935 1,00 İş Bankası (C) 22.904.847.300 0,34 Arçelik 21.353.011.278 1,50 Gübre Fabrikaları 20.524.300.000 15,22 Coca Cola İçecek 20.197.040.091 2,35 Türk Hava Yolları 18.381.600.000 0,38 Koza Altın 18.239.000.000 2,22 Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,36 Sabancı Holding 18.077.978.829 0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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