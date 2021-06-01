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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

01.06.2021 13:46
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 677 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 677 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik67.480.000.0001,64
Ford Otosan60.847.794.00010,06
Koç Holding47.624.165.3790,96
Bim Mağazalar38.709.000.0005,78
Turkcell35.068.000.0001,61
SASA Polyester34.832.000.00011,63
ASELSAN34.473.600.0001,80
Garanti Bankası33.936.000.0000,53
Akbank27.352.000.0000,43
Tüpraş24.553.602.5602,34
Türk Telekom24.395.000.0002,16
Şişe Cam23.862.437.4981,00
İş Bankası (C)23.174.845.5000,35
Arçelik21.420.584.0991,50
Gübre Fabrikaları20.607.800.00015,28
Coca Cola İçecek19.955.387.8482,33
Yapı ve Kredi Bankası18.499.042.3120,36
Sabancı Holding18.445.251.5360,48
Koza Altın18.300.000.0002,23
Türk Hava Yolları18.174.600.0000,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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