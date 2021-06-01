Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 684 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.935.000.000 1,66 Ford Otosan 60.426.702.000 9,99 Koç Holding 47.903.114.165 0,96 Bim Mağazalar 38.891.160.000 5,81 SASA Polyester 37.968.000.000 12,67 Turkcell 35.156.000.000 1,62 ASELSAN 34.314.000.000 1,79 Garanti Bankası 34.020.000.000 0,53 Akbank 27.612.000.000 0,44 Tüpraş 24.691.333.120 2,35 Türk Telekom 24.465.000.000 2,17 Şişe Cam 23.984.966.060 1,01 İş Bankası (C) 23.399.844.000 0,35 Arçelik 21.582.758.868 1,51 Gübre Fabrikaları 20.524.300.000 15,22 Coca Cola İçecek 19.942.669.309 2,32 Yapı ve Kredi Bankası 18.667.983.338 0,37 Türk Hava Yolları 18.616.200.000 0,39 Sabancı Holding 18.465.655.576 0,48 Koza Altın 18.269.500.000 2,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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