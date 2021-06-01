Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 684 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.935.000.000
|1,66
|Ford Otosan
|60.426.702.000
|9,99
|Koç Holding
|47.903.114.165
|0,96
|Bim Mağazalar
|38.891.160.000
|5,81
|SASA Polyester
|37.968.000.000
|12,67
|Turkcell
|35.156.000.000
|1,62
|ASELSAN
|34.314.000.000
|1,79
|Garanti Bankası
|34.020.000.000
|0,53
|Akbank
|27.612.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.691.333.120
|2,35
|Türk Telekom
|24.465.000.000
|2,17
|Şişe Cam
|23.984.966.060
|1,01
|İş Bankası (C)
|23.399.844.000
|0,35
|Arçelik
|21.582.758.868
|1,51
|Gübre Fabrikaları
|20.524.300.000
|15,22
|Coca Cola İçecek
|19.942.669.309
|2,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.667.983.338
|0,37
|Türk Hava Yolları
|18.616.200.000
|0,39
|Sabancı Holding
|18.465.655.576
|0,48
|Koza Altın
|18.269.500.000
|2,22
Kaynak: AA
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