Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 690 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.620.000.000 1,65 Ford Otosan 60.531.975.000 10,01 Koç Holding 47.345.216.594 0,95 SASA Polyester 39.020.800.000 13,02 Bim Mağazalar 38.223.240.000 5,71 Turkcell 35.046.000.000 1,61 ASELSAN 34.314.000.000 1,79 Garanti Bankası 33.516.000.000 0,53 Akbank 27.196.000.000 0,43 Tüpraş 25.016.878.080 2,38 Türk Telekom 24.535.000.000 2,17 Şişe Cam 23.770.541.076 1,00 İş Bankası (C) 23.084.846.100 0,35 Arçelik 21.407.069.534 1,50 Gübre Fabrikaları 20.223.700.000 15,00 Coca Cola İçecek 19.828.202.457 2,31 Türk Hava Yolları 18.892.200.000 0,39 Yapı ve Kredi Bankası 18.499.042.312 0,36 Sabancı Holding 18.486.059.615 0,48 Koza Altın 18.147.500.000 2,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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