Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 694 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.305.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|61.233.795.000
|10,12
|Koç Holding
|47.421.293.535
|0,95
|SASA Polyester
|38.953.600.000
|13,00
|Bim Mağazalar
|38.223.240.000
|5,71
|Turkcell
|35.420.000.000
|1,63
|ASELSAN
|34.359.600.000
|1,80
|Garanti Bankası
|33.852.000.000
|0,53
|Akbank
|27.404.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.417.548.800
|2,42
|Türk Telekom
|24.360.000.000
|2,16
|Şişe Cam
|23.923.701.779
|1,00
|İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,35
|Arçelik
|21.339.496.714
|1,50
|Gübre Fabrikaları
|20.290.500.000
|15,04
|Coca Cola İçecek
|20.222.477.169
|2,36
|Türk Hava Yolları
|18.837.000.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.667.983.338
|0,37
|Sabancı Holding
|18.608.483.851
|0,48
|Koza Altın
|18.345.750.000
|2,23
Kaynak: AA
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