Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 701 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.760.000.000
|1,65
|Ford Otosan
|61.198.704.000
|10,12
|Koç Holding
|48.055.268.048
|0,97
|SASA Polyester
|38.326.400.000
|12,79
|Bim Mağazalar
|37.980.360.000
|5,67
|Turkcell
|35.134.000.000
|1,62
|ASELSAN
|34.382.400.000
|1,80
|Garanti Bankası
|33.852.000.000
|0,53
|Akbank
|27.352.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.592.842.240
|2,43
|Şişe Cam
|24.444.448.168
|1,03
|Türk Telekom
|24.360.000.000
|2,16
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,35
|Arçelik
|21.407.069.534
|1,50
|Gübre Fabrikaları
|20.357.300.000
|15,09
|Coca Cola İçecek
|19.968.106.387
|2,33
|Türk Hava Yolları
|19.264.800.000
|0,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.583.512.825
|0,37
|Sabancı Holding
|18.445.251.536
|0,48
|Koza Altın
|18.391.500.000
|2,24
Kaynak: AA
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