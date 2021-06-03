Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 701 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.760.000.000 1,65 Ford Otosan 61.198.704.000 10,12 Koç Holding 48.055.268.048 0,97 SASA Polyester 38.326.400.000 12,79 Bim Mağazalar 37.980.360.000 5,67 Turkcell 35.134.000.000 1,62 ASELSAN 34.382.400.000 1,80 Garanti Bankası 33.852.000.000 0,53 Akbank 27.352.000.000 0,43 Tüpraş 25.592.842.240 2,43 Şişe Cam 24.444.448.168 1,03 Türk Telekom 24.360.000.000 2,16 İş Bankası (C) 23.174.845.500 0,35 Arçelik 21.407.069.534 1,50 Gübre Fabrikaları 20.357.300.000 15,09 Coca Cola İçecek 19.968.106.387 2,33 Türk Hava Yolları 19.264.800.000 0,40 Yapı ve Kredi Bankası 18.583.512.825 0,37 Sabancı Holding 18.445.251.536 0,48 Koza Altın 18.391.500.000 2,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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