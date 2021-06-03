Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 687 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.710.000.000 1,63 Ford Otosan 61.268.886.000 10,13 Koç Holding 47.928.473.145 0,96 SASA Polyester 37.788.800.000 12,61 Bim Mağazalar 37.433.880.000 5,59 Turkcell 35.134.000.000 1,62 ASELSAN 34.268.400.000 1,79 Garanti Bankası 33.768.000.000 0,53 Akbank 27.352.000.000 0,43 Tüpraş 25.793.177.600 2,45 Şişe Cam 24.597.608.871 1,03 Türk Telekom 24.465.000.000 2,17 İş Bankası (C) 23.129.845.800 0,35 Arçelik 21.380.040.406 1,50 Gübre Fabrikaları 20.173.600.000 14,96 Coca Cola İçecek 20.095.291.778 2,34 Türk Hava Yolları 19.306.200.000 0,40 Sabancı Holding 19.057.372.716 0,49 Yapı ve Kredi Bankası 18.583.512.825 0,37 Koza Altın 18.162.750.000 2,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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