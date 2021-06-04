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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

04.06.2021 13:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 694 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 694 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)

PD

PD/DD

Ereğli Demir Çelik

66.360.000.000

1,62

Ford Otosan

62.356.707.000

10,31

Koç Holding

48.055.268.048

0,97

Bim Mağazalar

37.616.040.000

5,62

SASA Polyester

37.430.400.000

12,49

Turkcell

35.354.000.000

1,63

ASELSAN

34.382.400.000

1,8

Garanti Bankası

33.768.000.000

0,53

Akbank

27.352.000.000

0,43

Tüpraş

25.667.968.000

2,44

Türk Telekom

24.955.000.000

2,21

Şişe Cam

24.934.562.417

1,05

İş Bankası (C)

23.084.846.100

0,35

Arçelik

21.271.923.893

1,49

Gübre Fabrikaları

20.106.800.000

14,91

Coca Cola İçecek

19.840.920.996

2,31

Sabancı Holding

19.241.009.069

0,5

Türk Hava Yolları

19.195.800.000

0,4

Yapı ve Kredi Bankası

18.499.042.312

0,36

Koza Altın

18.391.500.000

2,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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