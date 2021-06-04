Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 694 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.360.000.000 1,62 Ford Otosan 62.356.707.000 10,31 Koç Holding 48.055.268.048 0,97 Bim Mağazalar 37.616.040.000 5,62 SASA Polyester 37.430.400.000 12,49 Turkcell 35.354.000.000 1,63 ASELSAN 34.382.400.000 1,8 Garanti Bankası 33.768.000.000 0,53 Akbank 27.352.000.000 0,43 Tüpraş 25.667.968.000 2,44 Türk Telekom 24.955.000.000 2,21 Şişe Cam 24.934.562.417 1,05 İş Bankası (C) 23.084.846.100 0,35 Arçelik 21.271.923.893 1,49 Gübre Fabrikaları 20.106.800.000 14,91 Coca Cola İçecek 19.840.920.996 2,31 Sabancı Holding 19.241.009.069 0,5 Türk Hava Yolları 19.195.800.000 0,4 Yapı ve Kredi Bankası 18.499.042.312 0,36 Koza Altın 18.391.500.000 2,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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