Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 697 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.185.000.000
|1,61
|Ford Otosan
|62.812.890.000
|10,39
|Koç Holding
|47.979.191.106
|0,96
|Bim Mağazalar
|37.767.840.000
|5,64
|SASA Polyester
|37.318.400.000
|12,46
|Turkcell
|35.618.000.000
|1,64
|ASELSAN
|34.382.400.000
|1,80
|Garanti Bankası
|34.020.000.000
|0,53
|Akbank
|27.456.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.793.177.600
|2,45
|Türk Telekom
|24.780.000.000
|2,19
|Şişe Cam
|24.720.137.433
|1,04
|İş Bankası (C)
|23.309.844.600
|0,35
|Arçelik
|21.136.778.252
|1,48
|Coca Cola İçecek
|20.095.291.778
|2,34
|Gübre Fabrikaları
|19.989.900.000
|14,82
|Türk Hava Yolları
|19.375.200.000
|0,40
|Sabancı Holding
|18.853.332.322
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.667.983.338
|0,37
|Koza Altın
|18.422.000.000
|2,24
Kaynak: AA
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