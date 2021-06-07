Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 716 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.500.000.000 1,62 Ford Otosan 62.286.525.000 10,30 Koç Holding 48.663.883.580 0,98 Bim Mağazalar 37.919.640.000 5,67 SASA Polyester 37.452.800.000 12,50 Turkcell 36.124.000.000 1,66 ASELSAN 35.134.800.000 1,84 Garanti Bankası 34.524.000.000 0,54 Akbank 27.976.000.000 0,44 Tüpraş 26.068.638.720 2,48 Türk Telekom 25.130.000.000 2,22 Şişe Cam 25.026.458.839 1,05 İş Bankası (C) 23.669.842.200 0,36 Arçelik 21.339.496.714 1,50 Coca Cola İçecek 20.413.255.256 2,38 Gübre Fabrikaları 20.006.600.000 14,83 Türk Hava Yolları 19.720.200.000 0,41 Sabancı Holding 19.179.796.951 0,50 Yapı ve Kredi Bankası 18.921.394.876 0,37 Koza Altın 18.605.000.000 2,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu

Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var

ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi

"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz

Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı

İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik