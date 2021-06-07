Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 716 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.500.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|62.286.525.000
|10,30
|Koç Holding
|48.663.883.580
|0,98
|Bim Mağazalar
|37.919.640.000
|5,67
|SASA Polyester
|37.452.800.000
|12,50
|Turkcell
|36.124.000.000
|1,66
|ASELSAN
|35.134.800.000
|1,84
|Garanti Bankası
|34.524.000.000
|0,54
|Akbank
|27.976.000.000
|0,44
|Tüpraş
|26.068.638.720
|2,48
|Türk Telekom
|25.130.000.000
|2,22
|Şişe Cam
|25.026.458.839
|1,05
|İş Bankası (C)
|23.669.842.200
|0,36
|Arçelik
|21.339.496.714
|1,50
|Coca Cola İçecek
|20.413.255.256
|2,38
|Gübre Fabrikaları
|20.006.600.000
|14,83
|Türk Hava Yolları
|19.720.200.000
|0,41
|Sabancı Holding
|19.179.796.951
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.921.394.876
|0,37
|Koza Altın
|18.605.000.000
|2,26
Kaynak: AA
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