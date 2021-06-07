Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 727 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.885.000.000
|1,63
|Ford Otosan
|62.040.888.000
|10,26
|Koç Holding
|48.689.242.560
|0,98
|SASA Polyester
|37.833.600.000
|12,63
|Bim Mağazalar
|37.616.040.000
|5,62
|Turkcell
|35.882.000.000
|1,65
|ASELSAN
|35.248.800.000
|1,84
|Garanti Bankası
|34.818.000.000
|0,55
|Akbank
|27.976.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.768.135.680
|2,45
|Türk Telekom
|25.340.000.000
|2,24
|Şişe Cam
|25.087.723.120
|1,05
|İş Bankası (C)
|23.759.841.600
|0,36
|Arçelik
|21.217.865.637
|1,49
|Coca Cola İçecek
|21.036.463.671
|2,45
|Gübre Fabrikaları
|19.956.500.000
|14,80
|Türk Hava Yolları
|19.706.400.000
|0,41
|Sabancı Holding
|19.343.029.266
|0,50
|Koza Altın
|19.108.250.000
|2,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.921.394.876
|0,37
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi