Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 718 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.360.000.000 1,62 Ford Otosan 61.760.160.000 10,21 Koç Holding 48.486.370.716 0,97 SASA Polyester 38.617.600.000 12,89 Bim Mağazalar 37.616.040.000 5,62 Turkcell 36.058.000.000 1,66 ASELSAN 35.180.400.000 1,84 Garanti Bankası 34.776.000.000 0,55 Akbank 27.976.000.000 0,44 Tüpraş 25.843.261.440 2,46 Türk Telekom 25.130.000.000 2,22 Şişe Cam 25.118.355.261 1,05 İş Bankası (C) 23.624.842.500 0,35 Arçelik 21.231.380.201 1,49 Coca Cola İçecek 20.769.374.350 2,42 Gübre Fabrikaları 20.006.600.000 14,83 Türk Hava Yolları 19.747.800.000 0,41 Koza Altın 19.306.500.000 2,35 Sabancı Holding 19.220.605.030 0,50 Yapı ve Kredi Bankası 18.921.394.876 0,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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