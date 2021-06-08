Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 719 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.570.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|62.146.161.000
|10,27
|Koç Holding
|48.816.037.463
|0,98
|Sasa Polyester
|38.304.000.000
|12,78
|Bim Mağazalar
|37.646.400.000
|5,62
|Turkcell
|36.080.000.000
|1,66
|Aselsan
|35.180.400.000
|1,84
|Garanti Bankası
|34.860.000.000
|0,55
|Akbank
|28.080.000.000
|0,45
|Tüpraş
|25.893.345.280
|2,46
|Türk Telekom
|25.060.000.000
|2,22
|Şişe Cam
|25.057.090.979
|1,05
|İş Bankası (C)
|23.669.842.200
|0,36
|Arçelik
|21.123.263.688
|1,48
|Coca Cola İçecek
|20.972.870.976
|2,44
|Türk Hava Yolları
|19.982.400.000
|0,42
|Gübre Fabrik.
|19.889.700.000
|14,75
|Sabancı Holding
|19.179.796.951
|0,50
|Koza Altın
|19.093.000.000
|2,32
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.005.865.389
|0,37
Kaynak: AA
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