Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 715 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.570.000.000 1,62 Ford Otosan 63.690.165.000 10,53 Koç Holding 48.917.473.385 0,98 Bim Mağazalar 38.041.080.000 5,68 Sasa Polyester 38.035.200.000 12,69 Turkcell 35.970.000.000 1,66 Garanti Bankası 35.112.000.000 0,55 Aselsan 34.884.000.000 1,82 Akbank 28.340.000.000 0,45 Tüpraş 25.693.009.920 2,44 Türk Telekom 25.305.000.000 2,24 Şişe Cam 24.934.562.417 1,05 İş Bankası (C) 23.714.841.900 0,36 Arçelik 21.001.632.611 1,47 Coca Cola İçecek 20.769.374.350 2,42 Türk Hava Yolları 20.092.800.000 0,42 Gübre Fabrik. 19.856.300.000 14,72 Sabancı Holding 19.322.625.227 0,50 Yapı ve Kredi Bank. 19.174.806.415 0,38 Koza Altın 19.138.750.000 2,33 ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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