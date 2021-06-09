Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 715 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.570.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|63.690.165.000
|10,53
|Koç Holding
|48.917.473.385
|0,98
|Bim Mağazalar
|38.041.080.000
|5,68
|Sasa Polyester
|38.035.200.000
|12,69
|Turkcell
|35.970.000.000
|1,66
|Garanti Bankası
|35.112.000.000
|0,55
|Aselsan
|34.884.000.000
|1,82
|Akbank
|28.340.000.000
|0,45
|Tüpraş
|25.693.009.920
|2,44
|Türk Telekom
|25.305.000.000
|2,24
|Şişe Cam
|24.934.562.417
|1,05
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,36
|Arçelik
|21.001.632.611
|1,47
|Coca Cola İçecek
|20.769.374.350
|2,42
|Türk Hava Yolları
|20.092.800.000
|0,42
|Gübre Fabrik.
|19.856.300.000
|14,72
|Sabancı Holding
|19.322.625.227
|0,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.174.806.415
|0,38
|Koza Altın
|19.138.750.000
|2,33
Kaynak: AA
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