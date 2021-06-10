Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 713 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.640.000.000 1,62 Ford Otosan 63.444.528.000 10,49 Koç Holding 49.044.268.287 0,99 Sasa Polyester 37.990.400.000 12,68 Bim Mağazalar 37.950.000.000 5,67 Turkcell 36.234.000.000 1,67 Garanti Bankası 35.154.000.000 0,55 Aselsan 35.134.800.000 1,84 Akbank 28.392.000.000 0,45 Tüpraş 25.818.219.520 2,46 Türk Telekom 25.270.000.000 2,24 Şişe Cam 24.995.826.698 1,05 İş Bankası (C) 23.804.841.300 0,36 Arçelik 21.190.836.509 1,49 Coca Cola İçecek 20.883.841.202 2,43 Türk Hava Yolları 19.982.400.000 0,42 Koza Altın 19.916.500.000 2,42 Gübre Fabrik. 19.756.100.000 14,65 Sabancı Holding 19.302.221.187 0,50 Yapı ve Kredi Bank. 19.174.806.415 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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