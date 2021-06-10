Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 712 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.710.000.000
|1,63
|Ford Otosan
|62.988.345.000
|10,41
|Koç Holding
|49.171.063.190
|0,99
|Sasa Polyester
|38.214.400.000
|12,75
|Bim Mağazalar
|38.071.440.000
|5,69
|Turkcell
|36.300.000.000
|1,67
|Aselsan
|35.796.000.000
|1,87
|Garanti Bankası
|35.616.000.000
|0,56
|Akbank
|28.704.000.000
|0,46
|Tüpraş
|25.818.219.520
|2,46
|Türk Telekom
|25.480.000.000
|2,26
|Şişe Cam
|25.057.090.979
|1,05
|İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,36
|Arçelik
|21.136.778.252
|1,48
|Coca Cola İçecek
|20.705.781.655
|2,41
|Türk Hava Yolları
|19.913.400.000
|0,42
|Gübre Fabrik.
|19.722.700.000
|14,62
|Koza Altın
|19.581.000.000
|2,38
|Sabancı Holding
|19.547.069.659
|0,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.343.747.440
|0,38
Kaynak: AA
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