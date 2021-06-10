Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 712 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.710.000.000 1,63 Ford Otosan 62.988.345.000 10,41 Koç Holding 49.171.063.190 0,99 Sasa Polyester 38.214.400.000 12,75 Bim Mağazalar 38.071.440.000 5,69 Turkcell 36.300.000.000 1,67 Aselsan 35.796.000.000 1,87 Garanti Bankası 35.616.000.000 0,56 Akbank 28.704.000.000 0,46 Tüpraş 25.818.219.520 2,46 Türk Telekom 25.480.000.000 2,26 Şişe Cam 25.057.090.979 1,05 İş Bankası (C) 24.029.839.800 0,36 Arçelik 21.136.778.252 1,48 Coca Cola İçecek 20.705.781.655 2,41 Türk Hava Yolları 19.913.400.000 0,42 Gübre Fabrik. 19.722.700.000 14,62 Koza Altın 19.581.000.000 2,38 Sabancı Holding 19.547.069.659 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 19.343.747.440 0,38 ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

EURO 2020'de uygulanacak kurallar dikkat çeki! İşte 28 maddede turnuvanın bilinmeyenleri

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi

Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz

İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok

15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı

Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu

Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı