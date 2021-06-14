Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 716 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.445.000.000 1,64 Ford Otosan 63.725.256.000 10,54 Koç Holding 49.069.627.268 0,99 Bim Mağazalar 38.223.240.000 5,71 SASA Polyester 38.192.000.000 12,75 Turkcell 36.542.000.000 1,68 ASELSAN 36.206.400.000 1,89 Garanti Bankası 35.490.000.000 0,56 Akbank 28.652.000.000 0,45 Tüpraş 25.943.429.120 2,47 Türk Telekom 25.270.000.000 2,24 Şişe Cam 24.903.930.277 1,05 İş Bankası (C) 24.029.839.800 0,36 Arçelik 21.123.263.688 1,48 Coca Cola İçecek 20.769.374.350 2,42 Türk Hava Yolları 20.424.000.000 0,43 Gübre Fabrikaları 20.257.100.000 15,02 Sabancı Holding 19.363.433.305 0,50 Koza Altın 19.108.250.000 2,32 Yapı ve Kredi Bankası 19.090.335.902 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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