Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 707 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 68.005.000.000 1,66 Ford Otosan 62.742.708.000 10,37 Koç Holding 48.714.601.541 0,98 Bim Mağazalar 39.103.680.000 5,84 SASA Polyester 37.094.400.000 12,38 Turkcell 36.410.000.000 1,68 ASELSAN 36.024.000.000 1,88 Garanti Bankası 35.112.000.000 0,55 Akbank 28.496.000.000 0,45 Tüpraş 26.043.596.800 2,48 Türk Telekom 25.515.000.000 2,26 Şişe Cam 24.842.665.996 1,04 İş Bankası (C) 23.894.840.700 0,36 Arçelik 20.988.118.047 1,47 Coca Cola İçecek 20.591.314.803 2,40 Türk Hava Yolları 20.175.600.000 0,42 Gübre Fabrikaları 19.973.200.000 14,81 Sabancı Holding 19.343.029.266 0,50 Yapı ve Kredi Bankası 19.005.865.389 0,37 Koza Altın 18.788.000.000 2,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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