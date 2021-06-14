Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 707 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.005.000.000
|1,66
|Ford Otosan
|62.742.708.000
|10,37
|Koç Holding
|48.714.601.541
|0,98
|Bim Mağazalar
|39.103.680.000
|5,84
|SASA Polyester
|37.094.400.000
|12,38
|Turkcell
|36.410.000.000
|1,68
|ASELSAN
|36.024.000.000
|1,88
|Garanti Bankası
|35.112.000.000
|0,55
|Akbank
|28.496.000.000
|0,45
|Tüpraş
|26.043.596.800
|2,48
|Türk Telekom
|25.515.000.000
|2,26
|Şişe Cam
|24.842.665.996
|1,04
|İş Bankası (C)
|23.894.840.700
|0,36
|Arçelik
|20.988.118.047
|1,47
|Coca Cola İçecek
|20.591.314.803
|2,40
|Türk Hava Yolları
|20.175.600.000
|0,42
|Gübre Fabrikaları
|19.973.200.000
|14,81
|Sabancı Holding
|19.343.029.266
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.005.865.389
|0,37
|Koza Altın
|18.788.000.000
|2,28
Kaynak: AA
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