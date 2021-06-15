Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 696 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.865.000.000
|1,65
|Ford Otosan
|62.075.979.000
|10,26
|Koç Holding
|47.953.832.126
|0,96
|Bim Mağazalar
|39.042.960.000
|5,83
|SASA Polyester
|36.960.000.000
|12,34
|Turkcell
|36.344.000.000
|1,67
|ASELSAN
|35.089.200.000
|1,83
|Garanti Bankası
|35.070.000.000
|0,55
|Akbank
|28.184.000.000
|0,45
|Tüpraş
|25.968.471.040
|2,47
|Türk Telekom
|25.200.000.000
|2,23
|Şişe Cam
|24.842.665.996
|1,04
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,36
|Arçelik
|20.690.797.637
|1,45
|Coca Cola İçecek
|20.336.944.021
|2,37
|Türk Hava Yolları
|20.079.000.000
|0,42
|Gübre Fabrikaları
|19.522.300.000
|14,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.005.865.389
|0,37
|Sabancı Holding
|18.934.948.480
|0,49
|Koza Altın
|18.742.250.000
|2,28
Kaynak: AA
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