Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 696 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.865.000.000 1,65 Ford Otosan 62.075.979.000 10,26 Koç Holding 47.953.832.126 0,96 Bim Mağazalar 39.042.960.000 5,83 SASA Polyester 36.960.000.000 12,34 Turkcell 36.344.000.000 1,67 ASELSAN 35.089.200.000 1,83 Garanti Bankası 35.070.000.000 0,55 Akbank 28.184.000.000 0,45 Tüpraş 25.968.471.040 2,47 Türk Telekom 25.200.000.000 2,23 Şişe Cam 24.842.665.996 1,04 İş Bankası (C) 23.714.841.900 0,36 Arçelik 20.690.797.637 1,45 Coca Cola İçecek 20.336.944.021 2,37 Türk Hava Yolları 20.079.000.000 0,42 Gübre Fabrikaları 19.522.300.000 14,48 Yapı ve Kredi Bankası 19.005.865.389 0,37 Sabancı Holding 18.934.948.480 0,49 Koza Altın 18.742.250.000 2,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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