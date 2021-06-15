Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.745.000.000 1,63 Ford Otosan 61.479.432.000 10,16 Koç Holding 48.105.986.009 0,97 Bim Mağazalar 38.982.240.000 5,82 Turkcell 36.520.000.000 1,68 SASA Polyester 36.512.000.000 12,19 ASELSAN 35.476.800.000 1,85 Garanti Bankası 35.364.000.000 0,55 Akbank 28.600.000.000 0,45 Tüpraş 25.768.135.680 2,45 Türk Telekom 25.025.000.000 2,22 Şişe Cam 24.812.033.855 1,04 İş Bankası (C) 23.984.840.100 0,36 Arçelik 20.569.166.560 1,44 Coca Cola İçecek 20.311.506.943 2,37 Türk Hava Yolları 19.996.200.000 0,42 Gübre Fabrikaları 19.455.500.000 14,43 Sabancı Holding 19.220.605.030 0,50 Yapı ve Kredi Bankası 19.005.865.389 0,37 Koza Altın 18.971.000.000 2,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı

Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi

Hacze giden avukatın kafasına silah dayayan şahsa Adalet Bakanı Gül'den sert tepki: Adalete saldırı kabul ediyoruz

Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek

Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı

Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi

Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı

Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor