Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 674 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.255.000.000 1,62 Ford Otosan 62.005.797.000 10,25 Koç Holding 47.548.088.438 0,96 Bim Mağazalar 39.437.640.000 5,89 Turkcell 36.520.000.000 1,68 SASA Polyester 35.840.000.000 11,96 Garanti Bankası 35.112.000.000 0,55 ASELSAN 35.043.600.000 1,83 Akbank 28.236.000.000 0,45 Tüpraş 25.793.177.600 2,45 Şişe Cam 24.873.298.136 1,04 Türk Telekom 24.745.000.000 2,19 İş Bankası (C) 23.624.842.500 0,35 Arçelik 20.650.253.945 1,45 Coca Cola İçecek 20.044.417.622 2,34 Türk Hava Yolları 19.761.600.000 0,41 Koza Altın 19.306.500.000 2,35 Gübre Fabrikaları 19.038.000.000 14,12 Sabancı Holding 18.873.736.362 0,49 Yapı ve Kredi Bankası 18.836.924.363 0,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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