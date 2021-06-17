Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 654 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 65.485.000.000 1,60 Ford Otosan 60.391.611.000 9,98 Koç Holding 47.040.908.828 0,95 Bim Mağazalar 38.891.160.000 5,81 Turkcell 36.630.000.000 1,69 SASA Polyester 35.772.800.000 11,94 ASELSAN 34.405.200.000 1,80 Garanti Bankası 34.398.000.000 0,54 Akbank 27.352.000.000 0,43 Tüpraş 26.018.554.880 2,47 Türk Telekom 24.850.000.000 2,20 Şişe Cam 24.781.401.714 1,04 İş Bankası (C) 23.174.845.500 0,35 Arçelik 20.393.477.227 1,43 Coca Cola İçecek 20.247.914.247 2,36 Türk Hava Yolları 20.230.800.000 0,42 Koza Altın 18.833.750.000 2,29 Gübre Fabrikaları 18.486.900.000 13,71 Sabancı Holding 18.486.059.615 0,48 Yapı ve Kredi Bankası 18.330.101.286 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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