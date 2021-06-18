Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 645 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.030.000.000
|1,59
|Ford Otosan
|60.391.611.000
|9,98
|Koç Holding
|46.761.960.042
|0,94
|Bim Mağazalar
|38.982.240.000
|5,82
|Turkcell
|36.608.000.000
|1,68
|SASA Polyester
|35.996.800.000
|12,01
|Garanti Bankası
|34.566.000.000
|0,54
|ASELSAN
|34.314.000.000
|1,79
|Akbank
|27.508.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.768.135.680
|2,45
|Şişe Cam
|24.720.137.433
|1,04
|Türk Telekom
|24.675.000.000
|2,18
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,35
|Arçelik
|20.123.185.945
|1,41
|Türk Hava Yolları
|20.051.400.000
|0,42
|Coca Cola İçecek
|19.917.232.231
|2,32
|Koza Altın
|18.574.500.000
|2,26
|Sabancı Holding
|18.547.271.733
|0,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,36
|Gübre Fabrikaları
|18.019.300.000
|13,36
Kaynak: AA
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