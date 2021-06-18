Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 645 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 65.030.000.000 1,59 Ford Otosan 60.391.611.000 9,98 Koç Holding 46.761.960.042 0,94 Bim Mağazalar 38.982.240.000 5,82 Turkcell 36.608.000.000 1,68 SASA Polyester 35.996.800.000 12,01 Garanti Bankası 34.566.000.000 0,54 ASELSAN 34.314.000.000 1,79 Akbank 27.508.000.000 0,44 Tüpraş 25.768.135.680 2,45 Şişe Cam 24.720.137.433 1,04 Türk Telekom 24.675.000.000 2,18 İş Bankası (C) 23.219.845.200 0,35 Arçelik 20.123.185.945 1,41 Türk Hava Yolları 20.051.400.000 0,42 Coca Cola İçecek 19.917.232.231 2,32 Koza Altın 18.574.500.000 2,26 Sabancı Holding 18.547.271.733 0,48 Yapı ve Kredi Bankası 18.414.571.799 0,36 Gübre Fabrikaları 18.019.300.000 13,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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