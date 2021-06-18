Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 632 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 62.265.000.000 1,52 Ford Otosan 59.759.973.000 9,88 Koç Holding 46.280.139.413 0,93 Bim Mağazalar 38.557.200.000 5,76 Turkcell 36.410.000.000 1,68 Sasa Polyester 36.086.400.000 12,04 Garanti Bankası 34.272.000.000 0,54 Aselsan 33.994.800.000 1,78 Akbank 27.352.000.000 0,43 Tüpraş 25.442.590.720 2,42 Türk Telekom 24.360.000.000 2,16 Şişe Cam 24.291.287.465 1,02 İş Bankası (C) 22.949.847.000 0,34 Coca Cola İçecek 20.286.069.865 2,36 Türk Hava Yolları 20.065.200.000 0,42 Arçelik 19.731.263.586 1,38 Sabancı Holding 18.506.463.654 0,48 Koza Altın 18.391.500.000 2,24 Yapı ve Kredi Bank. 18.161.160.261 0,36 Gübre Fabrik. 17.985.900.000 13,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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