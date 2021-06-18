Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 632 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.265.000.000
|1,52
|Ford Otosan
|59.759.973.000
|9,88
|Koç Holding
|46.280.139.413
|0,93
|Bim Mağazalar
|38.557.200.000
|5,76
|Turkcell
|36.410.000.000
|1,68
|Sasa Polyester
|36.086.400.000
|12,04
|Garanti Bankası
|34.272.000.000
|0,54
|Aselsan
|33.994.800.000
|1,78
|Akbank
|27.352.000.000
|0,43
|Tüpraş
|25.442.590.720
|2,42
|Türk Telekom
|24.360.000.000
|2,16
|Şişe Cam
|24.291.287.465
|1,02
|İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,34
|Coca Cola İçecek
|20.286.069.865
|2,36
|Türk Hava Yolları
|20.065.200.000
|0,42
|Arçelik
|19.731.263.586
|1,38
|Sabancı Holding
|18.506.463.654
|0,48
|Koza Altın
|18.391.500.000
|2,24
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.161.160.261
|0,36
|Gübre Fabrik.
|17.985.900.000
|13,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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