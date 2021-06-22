Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 628 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.000.000.000 1,54 Ford Otosan 59.724.882.000 9,87 Koç Holding 47.345.216.594 0,95 Bim Mağazalar 38.587.560.000 5,77 Turkcell 36.872.000.000 1,70 SASA Polyester 36.220.800.000 12,09 ASELSAN 34.770.000.000 1,82 Garanti Bankası 34.650.000.000 0,54 Akbank 27.716.000.000 0,44 Tüpraş 25.041.920.000 2,38 Türk Telekom 24.465.000.000 2,17 Şişe Cam 24.199.391.044 1,02 İş Bankası (C) 23.264.844.900 0,35 Türk Hava Yolları 20.424.000.000 0,43 Coca Cola İçecek 19.828.202.457 2,31 Arçelik 19.785.321.842 1,39 Sabancı Holding 18.812.524.244 0,49 Koza Altın 18.498.250.000 2,25 Yapı ve Kredi Bankası 18.245.630.773 0,36 Gübre Fabrikaları 17.735.400.000 13,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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