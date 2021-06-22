Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 644 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.735.000.000 1,55 Ford Otosan 60.567.066.000 10,01 Koç Holding 48.055.268.048 0,97 Bim Mağazalar 38.921.520.000 5,81 Turkcell 37.070.000.000 1,71 SASA Polyester 35.974.400.000 12,01 ASELSAN 34.975.200.000 1,83 Garanti Bankası 34.944.000.000 0,55 Akbank 27.924.000.000 0,44 Tüpraş 25.167.129.600 2,39 Türk Telekom 24.710.000.000 2,19 Şişe Cam 24.383.183.887 1,02 İş Bankası (C) 23.579.842.800 0,35 Coca Cola İçecek 20.489.566.490 2,39 Türk Hava Yolları 20.368.800.000 0,43 Arçelik 19.974.525.740 1,40 Sabancı Holding 19.077.776.755 0,49 Yapı ve Kredi Bankası 18.583.512.825 0,37 Koza Altın 18.513.500.000 2,25 Gübre Fabrikaları 18.019.300.000 13,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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