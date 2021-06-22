Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 644 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.735.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|60.567.066.000
|10,01
|Koç Holding
|48.055.268.048
|0,97
|Bim Mağazalar
|38.921.520.000
|5,81
|Turkcell
|37.070.000.000
|1,71
|SASA Polyester
|35.974.400.000
|12,01
|ASELSAN
|34.975.200.000
|1,83
|Garanti Bankası
|34.944.000.000
|0,55
|Akbank
|27.924.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.167.129.600
|2,39
|Türk Telekom
|24.710.000.000
|2,19
|Şişe Cam
|24.383.183.887
|1,02
|İş Bankası (C)
|23.579.842.800
|0,35
|Coca Cola İçecek
|20.489.566.490
|2,39
|Türk Hava Yolları
|20.368.800.000
|0,43
|Arçelik
|19.974.525.740
|1,40
|Sabancı Holding
|19.077.776.755
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.583.512.825
|0,37
|Koza Altın
|18.513.500.000
|2,25
|Gübre Fabrikaları
|18.019.300.000
|13,36
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi