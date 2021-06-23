Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 670 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 64.190.000.000 1,56 Ford Otosan 60.707.430.000 10,04 Koç Holding 48.207.421.931 0,97 Bim Mağazalar 38.709.000.000 5,78 Turkcell 37.488.000.000 1,72 SASA Polyester 35.996.800.000 12,01 ASELSAN 35.112.000.000 1,84 Garanti Bankası 34.944.000.000 0,55 Akbank 28.132.000.000 0,45 Tüpraş 25.167.129.600 2,39 Türk Telekom 24.850.000.000 2,20 Şişe Cam 24.720.137.433 1,04 İş Bankası (C) 23.714.841.900 0,36 Coca Cola İçecek 20.273.351.325 2,36 Türk Hava Yolları 20.272.200.000 0,42 Arçelik 20.015.069.432 1,40 Sabancı Holding 19.057.372.716 0,49 Koza Altın 18.757.500.000 2,28 Yapı ve Kredi Bankası 18.667.983.338 0,37 Gübre Fabrikaları 18.136.200.000 13,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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