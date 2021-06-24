Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 679 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.770.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|60.391.611.000
|9,98
|Koç Holding
|48.461.011.736
|0,97
|Bim Mağazalar
|38.344.680.000
|5,73
|Turkcell
|37.510.000.000
|1,73
|Garanti Bankası
|35.028.000.000
|0,55
|ASELSAN
|34.678.800.000
|1,81
|SASA Polyester
|34.294.400.000
|11,45
|Akbank
|28.028.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.066.961.920
|2,38
|Türk Telekom
|24.535.000.000
|2,17
|Şişe Cam
|24.291.287.465
|1,02
|İş Bankası (C)
|23.849.841.000
|0,36
|Coca Cola İçecek
|20.413.255.256
|2,38
|Türk Hava Yolları
|20.161.800.000
|0,42
|Arçelik
|19.690.719.894
|1,38
|Gübre Fabrikaları
|19.305.200.000
|14,31
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.005.865.389
|0,37
|Sabancı Holding
|18.975.756.558
|0,49
|Koza Altın
|18.574.500.000
|2,26
Kaynak: AA
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