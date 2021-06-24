Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 679 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.770.000.000 1,55 Ford Otosan 60.391.611.000 9,98 Koç Holding 48.461.011.736 0,97 Bim Mağazalar 38.344.680.000 5,73 Turkcell 37.510.000.000 1,73 Garanti Bankası 35.028.000.000 0,55 ASELSAN 34.678.800.000 1,81 SASA Polyester 34.294.400.000 11,45 Akbank 28.028.000.000 0,44 Tüpraş 25.066.961.920 2,38 Türk Telekom 24.535.000.000 2,17 Şişe Cam 24.291.287.465 1,02 İş Bankası (C) 23.849.841.000 0,36 Coca Cola İçecek 20.413.255.256 2,38 Türk Hava Yolları 20.161.800.000 0,42 Arçelik 19.690.719.894 1,38 Gübre Fabrikaları 19.305.200.000 14,31 Yapı ve Kredi Bankası 19.005.865.389 0,37 Sabancı Holding 18.975.756.558 0,49 Koza Altın 18.574.500.000 2,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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