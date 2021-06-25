Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 665 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.350.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|59.549.427.000
|9,85
|Koç Holding
|48.156.703.969
|0,97
|Bim Mağazalar
|38.041.080.000
|5,68
|Turkcell
|37.532.000.000
|1,73
|Garanti Bankası
|34.944.000.000
|0,55
|ASELSAN
|34.450.800.000
|1,80
|SASA Polyester
|33.488.000.000
|11,18
|Akbank
|27.924.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.016.878.080
|2,38
|Türk Telekom
|24.465.000.000
|2,17
|Şişe Cam
|24.199.391.044
|1,02
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,36
|Arçelik
|20.123.185.945
|1,41
|Coca Cola İçecek
|20.095.291.778
|2,34
|Türk Hava Yolları
|19.872.000.000
|0,42
|Gübre Fabrikaları
|18.904.400.000
|14,02
|Sabancı Holding
|18.894.140.401
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.836.924.363
|0,37
|Koza Altın
|18.589.750.000
|2,26
Kaynak: AA
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