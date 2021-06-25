Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 665 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.350.000.000 1,54 Ford Otosan 59.549.427.000 9,85 Koç Holding 48.156.703.969 0,97 Bim Mağazalar 38.041.080.000 5,68 Turkcell 37.532.000.000 1,73 Garanti Bankası 34.944.000.000 0,55 ASELSAN 34.450.800.000 1,80 SASA Polyester 33.488.000.000 11,18 Akbank 27.924.000.000 0,44 Tüpraş 25.016.878.080 2,38 Türk Telekom 24.465.000.000 2,17 Şişe Cam 24.199.391.044 1,02 İş Bankası (C) 23.714.841.900 0,36 Arçelik 20.123.185.945 1,41 Coca Cola İçecek 20.095.291.778 2,34 Türk Hava Yolları 19.872.000.000 0,42 Gübre Fabrikaları 18.904.400.000 14,02 Sabancı Holding 18.894.140.401 0,49 Yapı ve Kredi Bankası 18.836.924.363 0,37 Koza Altın 18.589.750.000 2,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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