Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 646 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.490.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|58.707.243.000
|9,71
|Koç Holding
|47.624.165.379
|0,96
|Bim Mağazalar
|37.676.760.000
|5,63
|Turkcell
|37.488.000.000
|1,72
|Garanti Bankası
|34.440.000.000
|0,54
|Aselsan
|34.268.400.000
|1,79
|Sasa Polyester
|32.838.400.000
|10,96
|Akbank
|27.768.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.628.728.320
|2,34
|Türk Telekom
|24.500.000.000
|2,17
|Şişe Cam
|24.015.598.200
|1,01
|İş Bankası (C)
|23.489.843.400
|0,35
|Coca Cola İçecek
|20.349.662.560
|2,37
|Arçelik
|19.961.011.176
|1,40
|Türk Hava Yolları
|19.706.400.000
|0,41
|Sabancı Holding
|18.832.928.283
|0,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.667.983.338
|0,37
|Koza Altın
|18.284.750.000
|2,22
|Gübre Fabrik.
|18.152.900.000
|13,46
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA
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