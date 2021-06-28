Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 642 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.770.000.000 1,55 Ford Otosan 58.566.879.000 9,68 Koç Holding 47.243.780.672 0,95 Bim Mağazalar 37.889.280.000 5,66 Turkcell 37.510.000.000 1,73 Garanti Bankası 34.608.000.000 0,54 ASELSAN 34.063.200.000 1,78 SASA Polyester 33.017.600.000 11,02 Akbank 28.028.000.000 0,44 Tüpraş 24.403.351.040 2,32 Türk Telekom 24.255.000.000 2,15 Şişe Cam 23.923.701.779 1,00 İş Bankası (C) 23.489.843.400 0,35 Coca Cola İçecek 20.133.447.395 2,35 Arçelik 19.717.749.022 1,38 Türk Hava Yolları 19.416.600.000 0,41 Sabancı Holding 18.649.291.929 0,48 Yapı ve Kredi Bankası 18.583.512.825 0,37 Gübre Fabrikaları 18.470.200.000 13,70 Koza Altın 18.239.000.000 2,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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